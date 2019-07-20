مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الجمعة مقتل 10 إرهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان اوردته قناة "السومرية نيوز" إن "طيران التحالف الدولي نفذ اليوم، ضربة جوية على وكر للارهابيين شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية".

واضافت أن "الضربة نفذت وفقا لمعلومات دقيقة"، مشيرة إلى "انها ادت الى مقتل ١٠ إرهابيين كانوا داخل الوكر".