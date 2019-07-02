اختيار وزيرة الدفاع الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

ستراسبورج - (د ب أ)

أعرب مانفريد فيبر، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، عن تأييده لتسمية وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لمنصب رئيس المفوضية.

ودعا السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بقية الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي إلى تأييد فون دير لاين.

تجدر الإشارة إلى ان فيبر كان يسعى إلى أن يتولى هو منصب رئيس المفوضية، وقال إن هذا يوم صعب بالنسبة له " لكن المهم أنه باختيار فون دير لاين ستكون سياسية من عائلته الحزبية هي التي ستتولى قيادة الاتحاد الأوروبي".

وقال فيبر إنه دعا فون دير لاين إلى الحضور إلى الكتلة البرلمانية لحزب الشعب وتابع أنها قبلت الدعوة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد في وقت لاحق.

وأعرب فيبر عن ولائه للحزب لافتا إلى أنه رد التكليف بجعله المرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي.