تونس: النيابة العامة تبدأ تحقيقًا يستهدف ناشري شائعة وفاة الرئيس
09:17 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
تونس - (أ ش أ)
قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية،سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .
وقالت سعيدة قراش- في تصريحات إذاعية لها اليوم الثلاثاء - إن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الرئاسة الجزائرية: مقاربة سياسية جديدة خلال ساعات
-
442
-
421
-
374
-
199
-
179
-
159
-
141
-
140
-
118
-
70