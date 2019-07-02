تونس: النيابة العامة تبدأ تحقيقًا يستهدف ناشري شائعة وفاة الرئيس

تونس - (أ ش أ)

قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية،سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .

وقالت سعيدة قراش- في تصريحات إذاعية لها اليوم الثلاثاء - إن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة.