"ثراء من الدعارة".. بريطانيا تراجع اشهار مسيء لنساء نيجيريا

لندن - (د ب أ)

تعهدت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، بمراجعة اشعار يشير إلى أن النساء اللواتي يتعرضن للمتاجرة بهن، و يعدن إلى نيجيريا "ثريات من الدعارة" غالباً ما يتمتعن بمكانة أعلى ، وذلك في أعقاب موجة من الغضب العارم أثارها نواب البرلمان وجماعات حقوق الإنسان.

وقال دليل إرشادات وزارة الداخلية لمسؤولي اللجوء إن النساء اللائي يتم المتاجرة بهن " يعدن من أوروبا ، بعد تحقيقهن ثروات من العمل بالدعارة ، يتمتعن بمكانة اجتماعية اقتصادية عالية [في نيجيريا] وبشكل عام لا يخضعن لمواقف اجتماعية سلبية عند العودة".

وأضاف دليل الإرشادات :"غالبًا ما يتم احترامهن بشكل كبير نظرًا لتحسن مستوى دخولهن ".

ووصفت ديان أبوت ، النائبة البرلمانية عن حزب العمل المعارض ، الأشعار بأنه "مثير للاشمئزاز" ، بينما ربطه آخرون بسياسة "البيئة العدائية" لحكومة المحافظين حيال المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت نائبة حزب العمل سارة تشامبيون اليوم الثلاثاء "تلقيت نفس الرد بشأن امرأة من جنوب إفريقيا تم تهريبها للعمل بالدعارة ".