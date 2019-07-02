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    فنزويلا: اعتقال شرطيين تسببا في إصابات خطيرة لمتظاهر

    08:06 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    فنزويلا: اعتقال شرطيين تسببا في إصابات خطيرة لمتظاهر

    الشرطة الفنزويلية

    كاراكاس - (د ب أ)

    قال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إنه تم اعتقال اثنين من عناصر الشرطة يشتبه في أنهما أطلقا الرصاص المطاطي على وجه متظاهر شاب مما أسفر عن فقدان بصره.

    وأفادت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء إن روفو تشاكون (16 عاما) شارك في المظاهرات احتجاجا على نقص الغاز في مدينة تاريبا في شمال غرب فنزويلا أمس الاثنين.

    وكتب صعب على موقع تويتر خلال الليل "مكتب المدعي العام يؤكد أن الشرطيين سيعاقبان بشدة على انتهاك حقوق الإنسان ضد المراهق وشقيقه (14 عاما) الذي أصيب أيضا في المظاهرة".

    من جانبه، كتب زعيم المعارضة خوان جوايدو على تويتر "لن نعتاد على هذا.. لن نتوقف عن وصفهم بالقتلة".

    وتشهد فنزويلا ازمتين اقتصادية وسياسية في ظل حكم الرئيس ماركوس مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات قاطعتها معظم المعارضة العام الماضي.

    ونصب جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وحظى باعتراف العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة.

    الشرطة الفنزويلية المدعي العام الفنزويلي كاراكاس

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