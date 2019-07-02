وزير الطاقة السعودي يؤكد حرص بلاده على حماية إمدادات النفط من التهديدات

فيينا - (أ ش أ)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية حريصة على حماية إمدادات النفط من التهديدات التي تشكلها أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية.

وأضاف الفالح - في تصريح خاص لقناة (سي إن إن) الأمريكية على هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا - إن "ما يشغله هو تأمين إمدادات النفط من التهديدات من قبل الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، لقد رأينا تعرض السفن وخطوط الأنابيب لهجمات وإطلاق طائرات من دون طيار من قبل ميليشيات عميلة لإيران"، مضيفا أن هذا يعرض إمدادات النفط العالمية للخطر وهو ما أعرب عنه خلال اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين قبل ثلاثة أسابيع.

وأكد الفالح أنه المملكة ستواصل فعل كل مابوسعها للدفاع عن أراضيها والأصول التي تمتلكها وطرق الشحن وضمان ألا يتم احتجاز أمن الطاقة العالمية كرهينة من قبل أي نظام.

وأشار الفالح إلى أن إيران تعلم ما يجب عليها فعله للانضمام إلى الدول المتحضرة ولكي تصبح صديقة للمملكة العربية السعودية، التي طالما مدت أيديها بالسلام لإيران.