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    إلغاء بنس رحلته بشكل طارئ وعودته إلى واشنطن لا يتعلق بصحة ترامب

    06:54 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    إلغاء بنس رحلته بشكل طارئ وعودته إلى واشنطن لا يتعلق بصحة ترامب

    نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس

    القاهرة – مصراوي:

    قال مسئول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، إن إلغاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رحلته إلى ولاية نيو هامبشير، وعودته إلى العاصمة واشنطن لم يكن لأسباب تتعلق بصحته أو صحة الرئيس دونالد ترامب.

    كما أضاف المسئول الذي وصفته شبكة "سي إن إن" بالبارز، أن عودة بنس بشكل طارئ ليس لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي أيضًا.

    تابع المسئول المقرب من نائب الرئيس الأمريكي حديثه بالقول إن بنس سوف يختار موعد آخر قريب لزيارة الولاية، مشيرًا إلى أن العودة لم تكن لأمر يستدعي المخاوف.

    مايك بينس الولايات المتحدة واشنطن دونالد ترامب البيت الأبيض

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