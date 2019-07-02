نائب ترامب يلغي رحلته ويعود لواشنطن لسبب طارئ

القاهرة – مصراوي:

ألغى مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، رحلته إلى ولاية نيو هامبشير، وفي طريقة للعودة إلى العاصمة واشنطن، لسبب طارئ غير محدد بعد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وشهدت الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، توترًا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية العقوبات الأمريكية، وتخصيب طهران لليوارنيوم بحد فاق المتفق عليه وفق الاتفاق النووي الإيراني.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، تجاوزها إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، أكثر من 300 كليوجرام، وهو أعلى من الحد المتفق عليه بحسب الاتفاق النووي.