  • عاجل:"مع إضافة العلاوات".. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    الجبير يؤكد متانة العلاقات السعودية اليابانية

    06:01 م الثلاثاء 02 يوليه 2019
    الجبير يؤكد متانة العلاقات السعودية اليابانية

    وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير

    الرياض - طوكيو - (أ ش أ)

    أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، متانة العلاقات السعودية اليابانية والأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030 ، مشيرًا إلى أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لليابان واللقاءات التي عقدها .

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء خلال لقاء الجبير - اليوم /الثلاثاء/ في طوكيو - مع عدد من الصحفيين ، حيث استعرض الجبير مشاركة المملكة في قمة أوساكا واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، مشددًا على مواقف السعودية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

    هذا المحتوى من

    عادل بن أحمد الجبير السعودية اليابان محمد بن سلمان

    الخبر التالى:

    نائب ترامب يلغي رحلته ويعود لواشنطن لسبب طارئ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان