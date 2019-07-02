مقتل نحو 50 شخصا إثر انفجار ناقلة نفط في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن نحو 50 شخصا قتلوا إثر انقلاب ناقلة بترول وانفجارها في ولاية بينو بنيجيريا.

وقال تيرفير اكاسي المتحدث باسم حاكم الولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه مازال يتم إحصاء عدد القتلى، ولكن من المرجح أنه يبلغ نحو 50 قتيلا.

وأضاف أن الحادث وقع أمس الاثنين على طريق اهومبي-ماكوردي، عندما انقلبت الناقلة وانفجرت لاحقا، لتودي بحياة المواطنين الذين كانوا يحاولون جمع البترول المسكوب.