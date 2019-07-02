الإمارات: وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

القاهرة- (مصراوي):

توفي نجل حاكم الشارقة بالإمارات، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، عن عمر ناهز 39 عامًا حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الثلاثاء.

وأفاد المكتب في بيان عبر حسابه على تويتر، بأن القاسمي توفي أمس الاثنين أثناء تواجده في بريطانيا، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الوفاة.

ونعى ديوان حاكم الشارقة وكذلك وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات القاسمي، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمانه والصلاة عليه في وقت لاحق.

وتقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام، اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه.

وكان القاسمي آخر الأبناء الذكور من نسل حاكم الشارقة، بعد وفاة نجله الشيخ محمد عام 1999.

ولحاكم الشارقة 4 بنات، بينما يتولى ولاية العهد الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.