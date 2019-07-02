3 هجمات إرهابية تستهدف مطار أبها السعودي في 20 يومًا

كتبت- رنا أسامة:

استُهدِف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية 3 مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في هجمات إرهابية شنّتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيّار "الدرونز"، أوقع حتى الآن قتيلًا وما لا يقل عن 56 جريحًا.

ويقع المطار بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية، على بُعد 200 كيلومتر إلى الشمال من الحدود مع اليمن، بمساحة تبلغ مساحته حوالي 3.547 متر مُربع. ويُعد ثاني مطار محوري في المملكة بعد مطار حائل. ووفق الموقع الرسمي للمطار، وصل عدد المسافرين بالمطار إلى 4.5 مليون مسافر عام 2018.

افتُتِح في نوفمبر 1977 كمطار محلي، وبدأ العمل برحلات دولية في يونيو 2006، وأقلعت أول رحلة دولية منه إلى مدينة القاهرة وذلك على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار أبها الدولي هذا العام:

2 يوليو.. 9 مُصابين في هجوم بـ"قاصف كا-2"

أُصيب 9 مدنيين بجروح في هجوم بطائرة مُسيّرة مفخخة من طراز "قاصف كا-2"، شنّه الحوثيون على مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها، فجر الثلاثاء، حسبما أعلن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده الرياض في اليمن.

وقال التحالف في بيان إن "الهجوم الإرهابي الوحشي وقع في تمام الساعة 12:35 من صباح اليوم الثلاثاء، وأدى لإصابة 8 سعوديين وهندي، بإصابات جميعها مستقرّة مبدئيًا وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات المتخصصة". كما دانت هيئة الطيران المدني السعودي الهجوم ووصفته بأنه "انتهاك صاروخي".

وبعد ساعات من الهجوم الحوثي، أكّد المطار أنه يعمل بكافة طاقته التشغيلية، وأن الرحلات تسير بشكل اعتيادي، مع استئناف حركة الملاحة الجوية فيه.

أعزاءنا المسافرين ..

نود التنويه بأن الحركة الجوية في #مطار_أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي. — مطار أبها الدولي (@AHBairport) July 2, 2019

23 يونيو.. قتيل سوري و21 مُصابًا في هجوم بطائرة "درونز"

وقع هجوم إرهابي بطائرة حوثية مسيّرة استهدف مواقف سيارات المطار، في تمام الساعة 21:10 من مساء يوم 23 يونيو الماضي، حسبما أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية في بيان.

وبحسب التحالف، أوقع الهجوم قتيلًا سوريًا و21 مُصابًا من جنسيات مُتعددة (13 سعوديًا، و4 هنود، ومصريان، وبنجلاديشيان). ومن بين المصابين 3 نساء (مصرية وسعوديتان)، وكذلك طفلان هنديان.

12 يونيو.. 26 مُصابًا في هجوم بصاروخ "كروز"

استُهدِف المطار بصاروخ "كروز" استهدفت صالة الوصول، في تمام الساعة 2:21 من فجر يوم 12 يونيو الماضي، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا بينهم 3 نساء وطفلان سعوديان، فضلًا عن اندلاع النيران وانهياء أجزاء من مبنى برج المُراقبة بالمطار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وردّ التحالف بشن ضربات جوية على محيط العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صنعاء. وقال إنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لهم، مُضيفًا أن الأدلة تشير إلى تورط الحرس الثوري الإيراني بتزويد الحوثيين بالسلاح المستخدم في هجوم المطار.