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    الادعاء التركي يصدر مذكرات لتوقيف 137 عسكريا على صلة بجولن

    02:40 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    الادعاء التركي يصدر مذكرات لتوقيف 137 عسكريا على صلة بجولن

    فتح الله غولن

    اسطنبول - (د ب أ):
    أصدر الادعاء التركي اليوم الثلاثاء مذكرات لتوقيف 137 من العسكريين الحاليين والسابقين للاشتباه في تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2016.

    وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن ممثلي الادعاء في كل من إزمير وقونية وإسطنبول أجروا تحقيقات منفصلة تتعلق بالمشتبه بهم، ومن بينهم عناصر حالية وسابقة في القوات البرية والجوية والبحرية وقوات الدرك.

    وأضافت الوكالة أنه تم إجراء عمليات دهم لتوقيف المطلوبين في عدد من الولايات.

    ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم.

    ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن أكثر من 30 ألفا من أنصار جولن يقبعون في السجون.

    وينفي جولن الاتهامات الموجهة له.

    فتح الله غولن الادعاء التركي

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