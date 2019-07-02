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    زعيمة حزب ميركل تدعو إلى حل الدولتين في إسرائيل

    02:38 م الثلاثاء 02 يوليو 2019
    زعيمة حزب ميركل تدعو إلى حل الدولتين في إسرائيل

    أنغريت كرامب كارنباور

    القدس - (د ب أ):

    دعت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، خلال زيارتها لإسرائيل إلى تأسيس دولة فلسطينية بجانب الإسرائيلية.

    وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب اليوم الثلاثاء أمام صحفيين في القدس: "أتمسك أنا أيضا بصفتي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي بحل الدولتين المتفاوض عليه".

    وأجرت كرامب-كارنباور، بحسب بياناتها، في وقت سابق اليوم محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وقالت إن المحادثات في اللقائين دارت أيضا حول العلاقات مع الفلسطينيين.

    وبررت كرامب-كارنباور عدم لقائها مسؤولين فلسطينيين خلال زيارتها بضيق الوقت ومحور الزيارة، وقالت: "قررت أن استغل مساحة الوقت الضيقة للإلمام أولا بقضايا أخرى في إسرائيل"، مضيفة أن زيارتها المقبلة لإسرائيل من المفترض أن تدور بعد ذلك حول العلاقات الألمانية-الفلسطينية.

    وكان من المعتاد في الماضي أن يلتقي ساسة ألمان خلال زيارتهم لإسرائيل مسؤولين فلسطينيين. وتتمسك ألمانيا بحل الدولتين في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بتأسيس دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

    وهذه أول زيارة تقوم بها كرامب -كارنباور خارج أوروبا، منذ توليها رئاسة الحزب نهاية العام الماضي.

    وقالت كرامب-كارنباور أمس إنها اتخذت عن قصد القرار بأن تكون إسرائيل أول زيارة رسمية لها خارج الاتحاد الأوروبي.

    ووصلت كرامب-كارنباور إلى إسرائيل مساء أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تعود إلى ألمانيا في وقت لاحق اليوم.

    وزارت كرامب-كارنباور نصب "ياد فاشيم" لإحياء ذكرى ضحايا محرقة النازية "هولوكوست" في القدس وألقت خطابا في مؤتمر للأمن بالقرب من تل أبيب.

    إسرائيل حزب ميركل فلسطين بنيامين نتنياهو أنيجريت كرامب كارنباور

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