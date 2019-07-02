باكستاني يقتل زوجته وأطفاله في أحدث جرائم الشرف

إسلام آباد - (د ب أ):

ألقت الشرطة بوسط باكستان القبض على رجل لقتله تسعة أشخاص من بينهم زوجته وأطفاله، وقام بعد ذلك بحرق جثمانهم، وذلك ضمن أحدث جرائم الشرف.

وقال عمران محمد رئيس الشرطة المحلية إن محمد اجمل، الذي كان قد عاد لبلدته مولتان بإقليم بنجاب قادما من المملكة العربية السعودية منذ بضعة أيام، اشتبه في أن زوجته على علاقة برجل أخر.

وأضاف أن الزوجة كانت في منزل والديها عندما اقتحم اجمل ووالده وشقيقه المنزل، وفتحوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

والقتلى هم زوجة اجمل وطفلين وستة من أفراد أسرة الزوجة.

وقام الرجال بعد ذلك بإضرام النار في المنزل.

وألقت الشرطة القبض على اجمل ووالده بعد ساعات من الحادث، وتقوم حاليا بمداهمات من أجل القبض على شقيق اجمل.

وتشير سجلات الشرطة إلى أن نحو 800 شخص من الرجال والنساء لقوا حتفهم في جرائم متعلقة بالشرف في أنحاء باكستان خلال عام 2018.