رئيس "المجلس الشعبي" الجزائري يقدم استقالته

الجزائر - (د ب أ):

قدم معاذ بوشارب رئيس "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأدنى بالبرلمان الجزائري) رسميا استقالته اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة "النهار" الجزائرية أن مكتب المجلس يدرس حاليا إعلان حالة الشغور في منصب رئيس البرلمان.

وتأتي استقالة بوشارب في ظل إصرار عدد من الكتل النيابية بالمجلس على استقالته.

ويُنظر إلى بوشارب باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.