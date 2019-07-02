رئيس الوزراء الأردني يترأس في مصر أعمال اللجنة العليا بين البلدين غدًا

عمان- (د ب أ):

يترأس رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الوفد الأردني المشارك في اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي تنعقد في القاهرة يوم غد الأربعاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، فإن اللجنة تناقش، على مختلف مستويات اجتماعاتها، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وسبل النهوض بمستوياتها.

وذكرت بترا أن الوفد الأردني في اجتماعات اللجنة العليا، التي تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظاما، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المعنيين في القضايا مدار البحث.

وسبق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، اجتماعات اللجان الفنية التي بدأت أعمالها في القاهرة أمس لمناقشة محضر الاجتماعات ومسودات الوثائق التي تنظم مجالات التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم اجتماع مشترك على المستوى الوزاري لمناقشة مختلف القضايا والتحضير اتفاقيات، تمهيدا لتوقيعها بحضور رئيسي وزراء البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا يوم غد.