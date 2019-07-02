رئيس وزراء الصين يتعهد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي

بكين - (د ب أ):

تعهد رئيس وزراء الصين لي كيشيانج، اليوم الثلاثاء بتسريع وتيرة الانفتاح الاقتصادي في الصين، مؤكدًا استقرار اقتصاد بلاده وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال "لي" في كلمة له أثناء مشاركته في "الاجتماع السنوي للقوى الجديدة" الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي والمعروف باسم "دافوس الصيفي" إن الصين ستقيم "بيئة أعمال قائمة على قواعد اقتصاد السوق وسيادة القانون وفق المعايير العالمية".

ولم يشر "لي" إلى الولايات المتحدة في كلمته التي استمرت لمدة ساعة، لكنه قال إن الصين ستعالج بعض المشكلات التي تعتبر من محاور الأزمة مع الولايات المتحدة ومنها حماية حقوق الملكية الفكرية وعدم المساواة بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية.

وقال "لي" في كلمته "سنواصل فتح اقتصادنا وستكون بيئة الأعمال لدينا متوافقة مع القواعد والمعايير الدولية بحيث يكون لدى المستثمرين الأجانب بيئة أوضح ويمكن التنبؤ بتطوراتها لكي يطوروا أعمالهم".

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه "غموضًا متزايدًا وعوامل عدم استقرار" لكن الحكومة اتخذت إجراءات مثل خفض الضرائب والرسوم لتحفيز بيئة الأعمال.

يذكر أن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6% و6.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ليكون أقل معدل نمو للصين منذ حوالي ثلاثة عقود. وسجل الاقتصاد نموًا بمعدل 6.4% خلال الربع الأول من العام الحالي وفقًا للبيانات الرسمية.​