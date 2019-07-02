أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

ارتفاعه 23 مترًا.. مصرع عشرات الهنود بعد انهيار حائط على منازلهم

07:39 ص الثلاثاء 02 يوليه 2019
ارتفاعه 23 مترًا.. مصرع عشرات الهنود بعد انهيار حائط على منازلهم

مصرع عشرات الهنود بعد انهيار حائط على منازلهم

القاهرة- (مصراوي):

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم، جراء انهيار جدار قيد التشييد على مجموعة من الأكواخ في غرب الهند.

ونقلًا عن مصادر محلية هندية، قالت إن جدارًا ارتفاعه 23 مترًا انهار بسبب هطول الأمطار وسقط على مجموعة أكواخ من الصفيح، ما تسبب في مقتل العشرات من العمال وعائلاتهم، مضيفة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال عدد من الجثث، فيما ما تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة.​

انهيار كلي الهند أكواخ

الخبر التالى:

رئيس وزراء الصين يتعهد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان