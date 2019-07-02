أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

مسئول أمريكي: من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين بمقر "فيس بوك"

03:27 ص الثلاثاء 02 يوليه 2019
مسئول أمريكي: من المحتمل تعرض شخصين إلى غاز السارين بمقر "فيس بوك"

مقر فيس بوك

واشنطن- (أ ش أ):

قال مسئول أمريكي في وحدة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أمس الاثنين، إنه من المحتمل تعرض شخصين إلى استنشاق غاز السارين في إحدى المواقع البريدية الخاصة بشركة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، عن قائد وحدة الإطفاء بمدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية جون جونستون، قوله: "لدينا حالتين يُتوقع إصابتيهما إلا أنه لم يظهر عليهما أية أعراض أو علامات حتى الآن".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن منشأتين يُشتبه فيهما تم إجلاء الأشخاص عنها، وأوضحت "يورونيوز" أن وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة يحاولون التعامل مع الحادث في الوقت الحالي.

ولم تعلق "فيس بوك" حتى الآن على هذه التطورات.

هذا المحتوى من

Asha
كاليفورنيا غاز السارين شركة فيس بوك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان