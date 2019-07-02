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    حول العالم في 24 ساعة: خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

    02:00 ص الثلاثاء 02 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

    خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئاسية التونسية، خروج الرئيس من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.

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