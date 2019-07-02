حول العالم في 24 ساعة: خروج الرئيس التونسي من المستشفى بعد تعافيه

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان الرئاسية التونسية، خروج الرئيس من المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي أصابته منذ أيام.