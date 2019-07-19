البنتاجون: شركة أمريكية تفوز بعقد بيع صواريخ "ثاد" للسعودية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار، لبيع منظومة صواريخ "ثاد" للمملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر الماضي إتفاقا يقضي بشراء المملكة 44 منصة لاطلاق صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

تم تصميم النظام المعروف باسم نظام الدفاع ضد الاهداف التي تطير على إرتفاعات عالية، واختصارا بـ(ثاد - Thaad).