  • عاجل:بالفيديو.. الأخضر لا يقهر.. الجزائر تُعيد سيناريو 90 وتتوج بكأس الأمم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أزمة مضيق هرمز نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    البنتاجون: شركة أمريكية تفوز بعقد بيع صواريخ "ثاد" للسعودية

    11:46 م الجمعة 19 يوليه 2019
    البنتاجون: شركة أمريكية تفوز بعقد بيع صواريخ "ثاد" للسعودية

    صواريخ ثاد

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار، لبيع منظومة صواريخ "ثاد" للمملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

    وكان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر الماضي إتفاقا يقضي بشراء المملكة 44 منصة لاطلاق صواريخ ثاد، وصواريخ، ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

    تم تصميم النظام المعروف باسم نظام الدفاع ضد الاهداف التي تطير على إرتفاعات عالية، واختصارا بـ(ثاد - Thaad).

    صواريخ ثاد البنتاجون السعودية أمريكا

    الخبر التالى:

    إطلاق سراح الناقلة البريطانية الثانية المحتجزة في هرمز
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان