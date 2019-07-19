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    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ممتلكات 4 مسئولين فنزويليين

    10:43 م الجمعة 19 يوليو 2019
    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ممتلكات 4 مسئولين فنزويليين

    وزارة الخزانة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم فرض عقوبات على 4 مسئولين من هيئة مكافحة التجسس العسكرية الفنزويلية بعد ثبوت ارتكابهم انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان وقمع المعارضة.

    وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "إن الولايات المتحدة تحمل المسئولية من يشاركون في استخدام نظام مادورو غير الشرعي بفنزويلا للترهيب والقمع وتكميم أفواه المعارضين السياسيين والمدنيين وأفراد الجيش" ، مضيفا أن بلاده سوف تستخدم كافة سلطاتها لاستهداف من ساعدوا هذا النظام في قمع إرادة الشعب الفنزويلي.

    وقالت الوزارة إنه وفقا لإجراءات اليوم فسيتم تجميد كافة ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد والكيانات التي يمتلكون فيها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، 50% أو أكثر من الموجودة بالولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين ، كما تحظر لوائح وزارة الخزانة كافة المعاملات من قبل أشخاص أمريكيين أو في داخل الولايات المتحدة لها صلة بهذه الممتلكات والمصالح المحظورة.

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    عقوبات اقتصادية فنزويلا الخزانة الأمريكية

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