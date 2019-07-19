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    البديل الألماني يهدد مذيعا بالقتل بعد تعليق له على الأنباء

    10:42 م الجمعة 19 يوليو 2019
    البديل الألماني يهدد مذيعا بالقتل بعد تعليق له على الأنباء

    كولونيا - (د ب أ):

    تقدمت شبكة تلفزيون وراديو غرب ألمانيا (دبليو دي آر) بشكوى جنائية بسبب تهديد بالقتل وجه لأحد الصحفيين العاملين بها.

    وترددت أنباء اليوم الجمعة عن توجيه سباب ضد مدير تحرير برنامج "مونيتور" بالشبكة، جيورج ريستله.

    كان ريستله اتخذ في تعليقه يوم 11 يوليو الجاري على برنامج "موضوعات اليوم" بالقناة الأولى الألمانية موقفا ناقدا لحزب البديل الألماني.

    ووصف الصحفي الحزب وقتها بأنه "الذراع البرلماني" لحركة هوية المتطرفة– مطالبا بأن يصنف حزب البديل من أجل ألمانيا بأنه حزب يميني متطرف.

    ولم يعرف حتى الآن المضمون الدقيق لخطاب التهديد الذي وصل إلى الصحفي/ المذيع.

    ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الشبكة وجهت بلاغا ضد مجهول أو ضد شخص بعينه.

    وقالت متحدثة باسم الشبكة في كولونيا غربي البلاد "الخطاب جاء فيما يبدو من الطيف اليميني المتطرف".

    ولم يكن متاحا اليوم الجمعة الوصول إلى الادعاء العام في كولونيا لسؤاله عن الواقعة.

    حزب البديل الألماني

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