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    مسئول بريطاني: استيلاء إيران على ناقلة النفط يمثل تصعيدًا للتوترات في المنطقة

    10:05 م الجمعة 19 يوليه 2019
    مسئول بريطاني: استيلاء إيران على ناقلة النفط يمثل تصعيدًا للتوترات في المنطقة

    أرشيفية

    لندن - (أ ش أ):

    قال الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن في بريطانيا بوب سانجوينيتي، إن استيلاء القوات الإيرانية على ناقلة نفط بريطانية يمثل تصعيدًا للتوترات في منطقة الخليج، ويؤكد الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية للسفن التجارية.

    وأوضح سانجوينيتي -في تصريحات بثتها صحيفة (ذا جارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- أن هذا الإجراء "يمثل انتهاكًا للوائح الدولية التي تحمي السفن وطواقمها أثناء القيام بأعمال مشروعة في المياه الدولية".

    ودعا الحكومة البريطانية إلى القيام "بكل ما هو ضروري" لضمان العودة الآمنة والسريعة لطاقم السفينة.

    وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في منطقة مضيق هرمز لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة البحرية.

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    أزمة مضيق هرمز احتجاز ناقلة نفط بريطانيا إيران

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