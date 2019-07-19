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    أول تعليق من ترامب على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

    09:40 م الجمعة 19 يوليو 2019
    أول تعليق من ترامب على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

    أول تعليق من ترامب على احتجاز إيران ناقلة نفط

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارة بلاده ستتحدث مع الحكومة البريطانية بشأن احتجاز ناقلة النفط على يد قوات الحرس الثوري الإيراني، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    وأعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    فيما أكدت المملكة المتحدة أنها تنظر في تقارير احتجاز إيران ناقلة النفط، في مياه الخليج العربي، بمضيق هرمز.

    بينما أعلن مسؤول أمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني، يحتجز ناقلة نفط ثانية، تديرها بريطانيا، وترفع علم ليبريا، في مضيق هرمز، بعد ساعات من احتجاز ناقلة نفط بريطانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

    وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن على علم بالتقارير عن احتجاز قوات إيرانية لناقلة نفط بريطانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    فيما أكد البيت الأبيض، ردًا على تقارير احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، أنه سيعمل مع حلفاؤه للتصدي لسلوكيات إيران الخبيثة.

    وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية، منذ أيام، في جبل طارق، بسبب تهريب الوقود إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع العقوبات الدولية.

    وأكدت إيران أنها سترد بالمثل على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حال لم تفرج عنها السلطات البريطانية.

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