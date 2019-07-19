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    الشركة المشغلة: ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في هرمز على متنها 23 بحارًا

    09:08 م الجمعة 19 يوليو 2019
    الشركة المشغلة: ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في هرمز على متنها 23 بحارًا

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أعلنت شركة "نورثن مارين"، المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز، من قبل الحرس الثوري الإيراني، أن الناقلة على متنها 23 بحارًا، تعجز عن التواصل معهم، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

    فيما أكدت المملكة المتحدة أنها تنظر في تقارير احتجاز إيران ناقلة النفط، في مياه الخليج العربي، بمضيق هرمز.

    وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية، منذ أيام، في جبل طارق، بسبب تهريب الوقود إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع العقوبات الدولية.

    وأكدت إيران أنها سترد بالمثل على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حال لم تفرج عنها السلطات البريطانية.

    نورثن مارين ناقلة النفط البريطانية مضيق هرمز إيران

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