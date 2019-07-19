إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

القاهرة – مصراوي:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية، منذ أيام، في جبل طارق، بسبب تهريب الوقود إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع العقوبات الدولية.

وأكدت إيران أنها سترد بالمثل على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حال لم تفرج عنها السلطات البريطانية.