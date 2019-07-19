مسئول عراقي: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر في ديالي
بغداد - (أ ش أ):
أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية في المحافظة للنصف الأول من العام الحالي.
وذكر بيان رئيس اللجنة الأمنية - نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) - أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين يمتلكون الجنسيات العربية خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى قيادات كبيرة في التنظيم وفي مناطق متفرقة من المحافظة.
وتابع : التنظيم خسر خلال 6 أشهر الماضية اكثر من 30 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي.
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