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    مسئول عراقي: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر في ديالي

    08:03 م الجمعة 19 يوليو 2019
    مسئول عراقي: مقتل 30 داعشيًا خلال 6 أشهر في ديالي

    الجيش العراقي

    بغداد - (أ ش أ):

    أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى العراقي صادق الحسيني، اليوم الجمعة، عن حصيلة العمليات الأمنية في المحافظة للنصف الأول من العام الحالي.

    وذكر بيان رئيس اللجنة الأمنية - نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقي (واع) - أن القوات الأمنية قتلت ثلاثة مسلحين يمتلكون الجنسيات العربية خلال تلك العمليات، بالإضافة إلى قيادات كبيرة في التنظيم وفي مناطق متفرقة من المحافظة.

    وتابع : التنظيم خسر خلال 6 أشهر الماضية اكثر من 30 عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي.

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    ديالي العراق صادق الحسيني تنظيم داعش

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