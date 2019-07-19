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واشنطن تهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في هرمز

06:28 م الجمعة 19 يوليو 2019
واشنطن تهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في هرمز

واشنطن تهدد بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن

واشنطن - (أ ش أ):

هدد مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، بإسقاط أي طائرة إيرانية تقترب من السفن الأمريكية في مضيق هرمز.

ورفض المسؤول الأمريكي - وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية - إنكار إيران تدمير إحدى طائراتها المسيرة، أمس الخميس، قائلاً إن "لدينا دليلاً واضحًا للغاية".

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه سينشر فيديو إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية، معتبرًا أن رواية طهران بشأنها غير صحيحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف متر في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن "الدرون" الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

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الطائرات المسيرة واشنطن مضيق هرمز السفن الأمريكية

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