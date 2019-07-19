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إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص شرق قطاع غزة في جمعة "حرق علم الاحتلال"

06:24 م الجمعة 19 يوليه 2019
إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص شرق قطاع غزة في جمعة "حرق علم الاحتلال"

الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

غزة - (أ ش أ):

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتوافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 67 لمسيرات العودة والتي تحمل اسم "جمعة حرق العلم".

ووصل المشاركون إلى خمس نقاط برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا تلبية لدعوة من الهيئة العليا وكسر الحصار والتي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات.

وأكدت الهيئة على سلمية التظاهرات وجماهيريتها محذرة الاحتلال من المس بالمتظاهرين.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال نشر عشرات القناصة على طول الحدود فيما انتشرت آليات عسكرية لقمع المتظاهرين الفلسطينيين.

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