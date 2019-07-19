تكريم أمريكي لإمام مسجد أنقذ 262 مسيحيا من القتل في نيجيريا

القاهرة (مصراوي)

كرمت الحكومة الأمريكية رجل دين إسلامي أخفى 262 من المسيحيين في منزله والمسجد المجاور خلال هجوم شنته متطرفون في وسط نيجيريا، ضمن أربعة رجال دين من السودان والعراق والبرازيل وقبرص، حصلوا على جائزة الحريات الدينية الدولية التي تمنحها الولايات المتحدة للمدافعين عن الحريات الدينية كل عام.

كان الإمام أبوبكر عبد الحي قد قدم المأوى لمئات المسيحيين الذين فروا من هجمات الإسلاميين المتطرفيين على الفلاحيين المسيحيين في 10 قرى في منطقة باركين لادي في ولاية بلاتو في يونيو 2018.

وقال سفير الحريات الدينية سام براونباك في مراسم تسليم الجوائز في واشنطن هذا الأسبوع إن رجل الدين رفض تسليم المسيحيين عندما سأل المهاجمون عن أماكنهم.

"الإمام قدم المأوى لجيرانه المسيحيين، آوى 262 مسيحيا في مسجده ومنزله.... ثم وقف خارج الأبواب مواجها المهاجمين المسلمين... وعرض أن يقدم حياته مقابل عدم المساس بهم."

وأضاف براونباك إن تصرفات عبد الحي تحمل "شجاعة حقيقة وإنكار حقيقي للذات وحب أخوي حقيق."

قتل في تلك الهجمات أكثر من 80 شخصا على أيدي المتطرفين الذين أضرموا النيران في الكثير من المنازل في القرى.