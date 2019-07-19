فرنسا: آلاف الشرطة في الشوارع تحسبا لأعمال شغب قبل نهائي أفريقيا

القاهرة (مصراوي)

نشرت السلطات الفرنسية آلاف من الشرطة في الشوارع في مختلف أنحاء المدن الفرنسية قبيل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في القاهرة، تحسبا لأعمال شغب بعد المباراة بين الجزائر والسنغال، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وهناك الكثير من الفرنسيين ممن يحملون الجنسية الجزائرية، حيث كانت الجزائر مستعمرة فرنسية لأكثر من 130 سنة. وأكثر من منتصف الفريق الجزائري إما ولدوا أو تربوا أو تدربوا في فرنسا.

واعتقلت الشرطة الجزائرية أكثر من 200 مشجع في أعقاب مباراة قبل النهائي بين الجزائر ونيجيريا يوم الأحد الماضي.

وقال مفوض شرطة العاصمة الفرنسية ديدييه لالمان في مؤتمر صحفي الأربعاء أنه على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج (5-4 بركلات الترجيح) في 11 تموز/يوليو "انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، ورفعنا مستوى الجاهزية في 14 يوليو (العيد الوطني الذي تزامن مع مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا) إلى 2500 عنصر".

وتابع "هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدا مساء الجمعة".

وأوضح أن السلطات الأمنية ستنشر عناصرها لحماية واجهات المباني والمحال التجارية لا سيما عند جادة الشانزليزيه والشوارع المحيطة بها تفاديا لحصول مظاهر التخريب والنهب التي طالت بعض المتاجر على هامش احتفالات سابقة خلال البطولة الحالية للمشجعين الجزائريين.

وقال لالمان "هذا التعبير عن الفرح يجب أن يبقى على ما هو عليه، تعبيرا عن الفرح"، مذكرا بأن الاحتفالات السابقة شهدت تعرض محال ودراجات نارية للنهب والسرقة.

وأفاد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية عن توقيف شابين للاشتباه بضلوعهما في عمليات السرقة، مشيرا إلى أنه تم العثور على 13 من الدراجات النارية الـ14 التي سرقت.