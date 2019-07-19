​ردا على ترامب.. إيران تنفي فقد أي طائرة مسيرة

طهران - ( د ب ا):

رد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باسقاط طائرة إيرانية مسيرة، بالتأكيد على أن بلاده لم تفقد أي طائرة مسيرة.

وكتب عراقجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إننا لم نفقد أي طائرة مسيرة، لا في مضيق هرمز ولا في أي مكان أخر"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واضاف ساخرا: "إننا قلقون من أن تكون السفينة الحربية بوكسر قد اسقطت طائرة مسيرة امريكية بالخطأ !.

كان الرئيس ترامب قد اعلن أمس الخميس بان المدمرة البرمائية "يو اس اس بوكسر الأمريكية قد اسقطت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد ان اقتربت منها نحو 900 متر ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها.

كانت ايران قد اعلنت عن اسقاط طائرة مسيرة امريكية في وقت سابق الشهر الجاري دخلت مجالها الجوي على حد قولها، فيما قالت الولايات المتحدة أنه تم اسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي .