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    مصادر عسكرية يمنية: ميليشيا الحوثي تنشر قناصة على خطوط التماس بمدينة الحديدة

    08:14 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    مصادر عسكرية يمنية: ميليشيا الحوثي تنشر قناصة على خطوط التماس بمدينة الحديدة

    ميليشيا الحوثي

    صنعاء - (أ ش أ):

    قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي كثفت نشر قناصتها على طول خطوط التماس بمدينة الحديدة غربي اليمن، وذلك عقب الاجتماع المشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي يقضي بتثبيت وقف إطلاق النار.

    وأفادت المصادر وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية تقوض مخرجات الاجتماع، بنشرها العشرات من عناصرها في مواقع ومخابئ مستحدثة، مشيرة إلى أن الانقلابيين دفعوا بأعداد من القناصة إلى مبان سكنية ومنشآت حيوية على طول امتداد خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

    وأشارت إلى أن عدسة الإعلام العسكري اليمني وثقت لحظة تمركز قناصة الميليشيات في إحدى المنشآت التجارية بالقرب من خطوط التماس في شارع صنعاء، وإطلاق النار صوب مواقع المقاومة المشتركة.

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    ميليشيا الحوثي مدينة الحديدة وقف إطلاق النار

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