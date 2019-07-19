أبرز التصريحات في 24 ساعة: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز
القاهرة – مصراوي:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت على مسافة ألف ياردة من المدمرة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، ولم تستجب للتحذيرات الصادرة لها.
الأخبار المتعلقة
-
"أعيدوها لوطنها".. كيف يستخدم ترامب إلهان عمر كورقة رابحة في انتخابات
-
ترامب: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز
-
ترامب يقول إنه لا يبحث فرض عقوبات على تركيا حاليًا
-
ما هو قانون "كاتسا" الذي "جرح" العلاقات بين واشنطن وأنقرة؟
-
ترامب يكثف هجومه على النائبات الديمقراطيات بالكونجرس في حشد انتخابي
-
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح منع مبيعات الأسلحة للسعودية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1529
-
644
-
297
-
238
-
203
-
190
-
172
-
130
-
91
-
89