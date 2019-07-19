أبرز التصريحات في 24 ساعة: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

القاهرة – مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت على مسافة ألف ياردة من المدمرة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، ولم تستجب للتحذيرات الصادرة لها.