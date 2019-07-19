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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

    02:00 ص الجمعة 19 يوليه 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: دمرنا طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس تدمير طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت على مسافة ألف ياردة من المدمرة البرمائية الأمريكية "يو إس إس بوكسر"، ولم تستجب للتحذيرات الصادرة لها.

    دونالد ترامب لولايات المتحدة ضيق هرمز يران لعراق يمانويل ماكرون لمانيا لاديمير بوتين بنان

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