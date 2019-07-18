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    اختيار منسقة الشؤون الخارجية الجديدة بالاتحاد الأوروبي يسبب أزمة حكومية بإيطاليا

    11:10 م الخميس 18 يوليو 2019
    اختيار منسقة الشؤون الخارجية الجديدة بالاتحاد الأوروبي يسبب أزمة حكومية بإيطاليا

    أورزولا فون دير لاين

    روما - (د ب أ):

    أدى اختيار وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين منسقة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى نزاع جدي قد يزعزع مجددا استقرار التحالف اليميني الشعبوي في إيطاليا.

    فقد أعلن ماتيو سالفيني وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء اليوم الخميس أنه لم يعد يثق بعد اليوم في شريك الائتلاف، حركة خمس نجوم.

    وقال سالفيني، وهو رئيس الرابطة اليمينية الإيطالية على هامش لقاء للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، إنه لم يعد لديه أيضا "أي ثقة على المستوى الشخصي" في هذه الحركة.

    وفي حين أعطت حركة خمس نجوم أصواتها للوزيرة الألمانية، رفضت الرابطة هذا الأمر، كما أن الحزبين شهدا تباينا أيضا في الآراء حول مشروعات البنية التحتية، وحول موضوع الهجرة.

    يشكل الطرفان غير المتفاهمين منذ أكثر من عام الحكومة في إيطاليا، وشهد الائتلاف بينهما توترات متكررة منذ ذلك الوقت.

    وكان رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي الذي لا ينتمي لأية أحزاب هدد بداية حزيران /يونيو الماضي بالاستقالة في حالة عدم توافق الفرقاء الحلفاء هناك.

    وقال رئيس حركة خمس نجوم لويجي دي مايو: "حتى أقول الحقيقة فقد نفد صبري مما يحدث، فأنا أريد أن أواصل، ولكن الرابطة إن كانت تريد أن تهدم الحكومة، فعليها أن تقول ذلك صراحة".

    ايطاليا الاتحاد الأوروبي ألمانيا أورزولا فون دير لاين ماتيو سالفيني

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