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    بوتين: دور الاتصالات غير الرسمية مع ألمانيا مهم في المرحلة الحالية من العلاقات

    10:21 م الخميس 18 يوليه 2019
    بوتين: دور الاتصالات غير الرسمية مع ألمانيا مهم في المرحلة الحالية من العلاقات

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - (أ ش أ):

    أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أهمية الاتصالات غير الرسمية مع ألمانيا في المرحلة الحالية من العلاقات بين البلدين، حسبما أفاد بيان الكرملين على موقع (تليجرام).

    وقال بوتين خلال ترحيبه بالمشاركين والضيوف في المنتدى العام الروسي- الألماني "حوار بطرسبورج"، إن "دور مثل هذه الاتصالات المباشرة وغير الرسمية والدبلوماسية العامة الحقيقية في هذه المرحلة الصعبة من العلاقات بين البلدين، أمر ذو أهمية خاصة. ومن المهم أن يشارك الشباب بنشاط في عمل المنتدى، الذي يأتي بأفكار ومبادرات مثيرة للاهتمام وغير تقليدية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

    وأشار إلى أن المنتدى قدم على مر السنين مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية، وضمان التفاعل البناء بين روسيا وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تتيح هذا المنصة مناقشة مستفيضة لمشاكل التعاون في المجالات السياسية والعلمية والتقنية والبيئية والإنسانية وغيرها.

    وأعرب بوتين عن ثقته في أن المناقشات في إطار المنتدى ستكون ذات مغزى ومثمرة، وستعمل على تعزيز الثقة والتفاهم بين شعبي البلدبن.

    وتأسس منتدى "حوار بطرسبورج" في عام 2001 بمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشار الألماني حينها، جيرهارد شرويدر. ويهدف المنتدى لتشجيع التقارب بين الرأي العام الروسي والألماني وتعميق التفاهم المتبادل بين ألمانيا وروسيا. وتشارك في المنتدى شخصيات سياسية بارزة، وعلماء، وفنانون، وممثلو وسائل إعلام.

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