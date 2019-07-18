مقتل مواطن تونسي هاجم مقرًا أمنيًا بجرافة

تونس - (د ب أ):

لقي مواطن تونسي حتفه اليوم الخميس، برصاص الأمن اثر مداهمته لمقر أمني باستخدام جرافة.

ووقعت الحادثة في منطقة التعمير بولاية قبلي جنوب تونس حينما توجه المواطن أثناء قيادته لجرافة صوب مقر أمني على الحدود، محطما الأسلاك الشائكة المحيطة بالمقر، قبل أن يلقى حتفه بالرصاص ، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها إنه على "الرغم من التحذيرات الصوتية الصادرة عن الأعوان المكلفين بالحراسة إلا أنه واصل التقدم نحو المبنى المذكور مما أجبر الأعوان على إطلاق النار".

ولم توضح الوزارة ما إذا كان الحادث يحمل طابعا إرهابيا، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع الهجوم.

وتعرضت تونس لتفجيرين إرهابيين بأحزمة ناسفة بوسط العاصمة يوم 27 يونيو الماضي أحدهما استهدف دورية امنية والثاني قبالة مقر أمني. وخلف التفجيران قتيلين وسبعة جرحى.