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    وصول بعثة كندية لمراقبة الانتخابات في أوكرانيا

    09:42 م الخميس 18 يوليه 2019
    وصول بعثة كندية لمراقبة الانتخابات في أوكرانيا

    وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند

    أوتاوا - (أ ش أ):

    أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس أن بعثة مراقبة الإنتخابات برئاسة لويد أكسوورثي وصلت إلى أوكرانيا قبل بدء الإنتخابات البرلمانية هناك.

    وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند -في تصريح صحفي- "قبل الانتخابات البرلمانية الأوكرانية في 21 يوليو، وصل 238 مراقبا كنديا لفترة قصيرة إلى أوكرانيا هذا الأسبوع لدعم العملية الديمقراطية."

    وأضافت "برئاسة لويد أكسورثي، سيقوم الوفد بمراقبة العملية الانتخابية في مناطق مختلفة في أوكرانيا في يوم الانتخابات، بما في ذلك افتتاح مراكز الاقتراع والتصويت وعد الأصوات وجدول النتائج."

    وأشارت إلى أن المراقبين سينضمون إلى مراقبين آخرين طويلي الأمد يعملون مع الحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لدراسة القضايا التي تتراوح بين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والتدخل الأجنبي والتضليل.

    وأكدت الوزيرة أن القدرة على المشاركة في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة هي حق ديمقراطي أساسي، معربة عن شعور بلادها بالفخر لدعم شعب أوكرانيا في ممارسة هذا الحق.

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