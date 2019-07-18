ماكرون: أوروبا بدأت إجراءات تفعيل آلية تجارة مع إيران

طهران - (د.ب.أ):

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الخميس، إن أوروبا بدأت اجراءت لتفعيل آلية لتسهيل المعاملات التجارية مع إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية (اينستكس).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار ماكرون إلى ضرورة بذل الجهود من اجل انهاء التوتر والحفاظ عن الاتفاق النووي.

وأضاف ماكرون: "للاسف هناك متطرفون يعمدون دوما إلى عرقلة جهود البلدان من أجل السلام؛ والبيان الصادر عن أمريكا بشأن تشديد الحظر على إيران ياتي في هذا السياق ايضا".

ونقلت إرنا عن ماكرون قوله " الحظر المفروض من جانب امريكا أدى إلى عرقلة التعامل التجاري بين العديد من الدول مع إيران".

وأكد الرئيس الفرنسي على أن بلاده تولي أهمية خاصة إلى تسوية القضايا والمشاكل والحفاظ على الاتفاق النووي؛ داعيًا جميع الاطراف إلى بذل الجهود في هذا الخصوص.

من جانبها، نقلت إرنا عن روحاني قوله إن إيران مصممة على إبقاء كافة الطرق المؤدية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مفتوحة.

وأضاف أنه يتعيّن على طرفي الاتفاق النووي الايراني والاوروبي بذل الجهود لاتخاذ خطوات متوازنة في هذا السياق.

واكد ان مضاعفة الحظر الامريكي ضد ايران يعرقل مسار البقاء في الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في العام الماضي، بينما أعلنت الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق وهى وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين ،تمسكها به.