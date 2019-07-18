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    ترامب يقول إنه لا يبحث فرض عقوبات على تركيا حاليًا

    08:38 م الخميس 18 يوليه 2019
    ترامب يقول إنه لا يبحث فرض عقوبات على تركيا حاليًا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يدرس فرض عقوبات على تركيا في الوقت الراهن، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400" من روسيا، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان البيت الأبيض استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية الشبح "إف 35."

    وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في معرض رده على سؤال بشأن العقوبات على تركيا: "لا، نحن لا نبحث ذلك في الوقت الراهن".

    ويخول القانون الأمريكي للسلطة التنفيذية فرض عقوبات فيما يتعلق بصفقات دفاع معينة مع روسيا بموجب تشريع يطلق عليه" مكافحة أعداء الولايات المتحدة" والمعروف اختصارا باسم قانون "كاتسا".

    الرئيس الأمريكي عقوبات تركيا دونالد ترامب

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