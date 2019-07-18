لندن: الناقلة التي تحتجزها إيران لا ترفع العلم البريطاني

القاهرة – مصراوي:

أعلنت السلطات البريطانية، أن الناقلة التي تحتجزها إيران، بعد محاصرتها من قوارب الحرس الثوري، لا ترفع العلم البريطاني، وذلك بحسب فضائية "العربية".

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة نفط أجنبية "تحمل وقودا مهربا" بمضيق هرمز.

وذكرت وكالة "تسنيم" المحلية أنه جرى توقيف أفراد طاقم الناقلة الـ12 وتوجيه اتهامات لهم بتهريب النفط.

ونقلت قناة "العالم" عن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري، القول في بيان، إن "الدوريات البحرية التابعة لمنطقة الحرس الثوري الأولى في الخليج ومضيق هرمز قامت الأحد الماضي باعتراض سفينة أجنبية كانت تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في جنوب جزيرة لارك بعد إنجاز التنسيق اللازم وصدور القرارات من الجهات القضائية المعنية".

وأشارت الدائرة إلى أن هذا يأتي في إطار مراقبة تنقل السفن في الخليج العربي للتصدي للتهريب المنظم ومكافحته. ولم تذكر التقارير جنسية الناقلة.