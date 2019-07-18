  • عاجل:تصفيات أمم أفريقيا 2021.. مصر على رأس مجموعة متوسطة في طريقها للكاميرون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    ميليشيا الحوثي تعدم طفلا زعمت انتمائه لـ "داعش" في تعز اليمنية

    06:41 م الخميس 18 يوليو 2019
    ميليشيا الحوثي تعدم طفلا زعمت انتمائه لـ "داعش" في تعز اليمنية

    ميلشيا الحوثي

    عدن - (أ ش أ):

    أعدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، طفلا يمنيا، اليوم الخميس، برصاص عناصرها شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

    وذكرت مصادر يمنية - في تصريحات لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - أن عناصر المليشيا اعترضوا سيارة تقل مواطنين بينهم نساء وأطفال، عند نقطة تابعة لها، في منطقة “الحوبان”، شرقي المدينة، موضحة أن عناصر المليشيا أجبروا المواطنين على النزول من السيارة، وقاموا بتفتيشهم بطريقة مهينة.

    وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا أطلقوا النار فجأة على الطفل فؤاد حمود ناجي المجيدي، مما أدى إلى استشهاده على الفور، مشيرة الى أن الميليشيا الحوثية زعمت أن الطفل المجيدي ينتمي لتنظيم داعش، وهي الذريعة التي تتخذها الميليشيا لتصفية خصومها المعارضين لها.

    هذا المحتوى من

    اعدام طفل ميليشيا الحوثي تنظيم داعش تعز اليمن

    الخبر التالى:

    مسئول أممي: ميليشيا الحوثي تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها باليمن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان