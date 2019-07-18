البحرين تؤكد الاستعداد لتنظيم اجتماع دولى لأمن الملاحة البحرية والجوية قريبًا

المنامة - (د ب ا):

أكدت وزارة الخارجية البحرينية استعداد المنامة لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، بثته وكالة أنباء البحرين، إن تنظيم هذا الاجتماع يعد إحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيدًا لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وشددت الوزارة على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع.

كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء، أن البحرين ستستضيف قمة حول السلامة البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الخليج.