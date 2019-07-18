  • عاجل:رئيس الكاف يهدد: "إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فلن أنفذ وعودي"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    البحرين تؤكد الاستعداد لتنظيم اجتماع دولى لأمن الملاحة البحرية والجوية قريبًا

    06:13 م الخميس 18 يوليو 2019
    البحرين تؤكد الاستعداد لتنظيم اجتماع دولى لأمن الملاحة البحرية والجوية قريبًا

    الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية

    المنامة - (د ب ا):

    أكدت وزارة الخارجية البحرينية استعداد المنامة لاستضافة اجتماع يعنى بأمن الملاحة البحرية والجوية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، وبمشاركة أكثر من 60 دولة.

    وقالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، بثته وكالة أنباء البحرين، إن تنظيم هذا الاجتماع يعد إحدى نتائج المؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، الذي انعقد بمدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

    وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به مملكة البحرين للمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وإدراكا منها للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطرًا كبيرًا على الملاحة البحرية والجوية، وتجسيدًا لسياسة مملكة البحرين المرتكزة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة كافة المشكلات والأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

    وشددت الوزارة على أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى بين العديد من دول العالم، للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم أجمع.

    كانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأربعاء، أن البحرين ستستضيف قمة حول السلامة البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الخليج.

    خارجية البحرين أمن الملاحة الخليج العربي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان