استطلاع: 54% من الألمان يرون تعيين رئيسة حزب ميركل وزيرة للدفاع اختيارا سيئا

برلين- (د ب أ):

كشف استطلاع حديث أن وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجرت كرامب-كارنباور تواجه تحفظات كبيرة من قبل مواطني البلاد.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 54 بالمئة من الألمان يصفون قرار تعيين الوزيرة الجديدة بأنه سيء، أو سيء للغاية.

وكشف الاستطلاع عن اختلاف واضح بين النساء والرجال في تقييم تعيين كرامب-كارنباور في المنصب، حيث وصف 45 بالمئة فقط من النساء التعيين بشكل سلبي، فيما وصفه 63 بالمئة من الرجال بأنه سلبي.

تجدر الإشارة إلى أن كرامب-كارنباور تشغل أيضا منصب رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والذي يكون مع الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا الاتحاد المسيحي، الذي يشكل بدوره الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأظهر الاستطلاع تشككا كبيرا أيضا فيما يتعلق بتعيين رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين، والتي كانت تشغل منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا حتى توليها المنصب الجديد في بروكسل.

وأوضح 49 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنه يمكن لفون دير لاين ممارسة مهام منصبها بنجاح في بروكسل.

وحتى بين أتباع الاتحاد المسيحي المنتمية إليه فون دير لاين، أعرب 39 بالمئة منهم عن تشككهم في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع أمس الأربعاء وشمل 2058 شخصا.