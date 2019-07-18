اعتقال رئيس وزراء باكستان السابق خاقان عباسي بتهمة فساد

القاهرة- (مصراوي):

ألقت السلطات الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق، شهيد خاقان عباسي، حسبما نقلت رويترز عن متحدث باسم مجلس المساءلة الوطني في باكستان، الخميس.

ولم يقدم المتحدث باسم المجلس المعني بمكافحة الإرهاب تفاصيل عن أسباب الاعتقال.

لكن قناة "جيو تي في" المحلية ذكرت أن عباسي اُعتُقِل "بتهمة ممارسات فساد"، وأنه ألقي القبض عليه أثناء سفره إلى لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، لحضور مؤتمر صحفي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).

وبحسب القناة، يواجه عباسي اتهامات بـ "إرساء مناقصة قيمتها 220 مليار روبية (22 مليار دولار أمريكي) لشركة يعد هو ضمن المساهمين فيها".

وعباسي هو رئيس الوزراء الـ21 لباكستان، وتولى المنصب ما بين أغسطس 2017 وحتى مايو 2018.