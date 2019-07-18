الكويت وجيبوتي يوقعان اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون الدبلوماسي والثقافي

الكويت- (أ ش أ):

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف اتفاقية إعفاء من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومتي البلدين، إضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الثقافة والفنون، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات بديوان عن وزارة الخارجية الكويتية تناولا خلالها مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات، كما تم استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين على مختلف المستويات، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي محمود علي يوسف، قد وصل إلى الكويت أمس، الأربعاء، في زيارة رسمية، سلم خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة خطية من الرئيس الجيبوتي تتعلق بأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.