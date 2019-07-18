  • عاجل:رئيس الكاف يهدد: "إذا لم تعطنا مصر اتفاق المقر فلن أنفذ وعودي"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    سفينتان حربيتان روسيتان تدمران هدفا بحريا خلال مناورات بحرية في بحر اليابان

    12:26 م الخميس 18 يوليه 2019
    سفينتان حربيتان روسيتان تدمران هدفا بحريا خلال مناورات بحرية في بحر اليابان

    سفن حربية روسية

    موسكو- (أ ش أ):

    نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو مصورا لمناورات بحرية لسفنتين حربيتين روسيتين (زورق صاروخي ومدمرة) من أسطول المحيط الهادئ في مياه بحر اليابان، دمرتا خلالها هدفا بحريا باستخدام صواريخ (موسكيت بي-270) المضادة للسفن.

    وذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الخميس أن صواريخ (موسكيت)، التي تعمل بقوة المحرك النفاث، يمكنها إصابة هدف، على بُعد 60 كيلومترا من السفن الحربية، بسهولة.

    وأظهر الفيديو المصور عملية تدمير الهدف وإضرام النيران به بالكامل، بدءًا من إطلاق القذائف الصاروخية وصولا إلى ضرب الهدف.

    هذا المحتوى من

    سفن حربية روسية مناورات بحرية بحر اليابان المحيط الهادئ موسكو وزارة الدفاع الروسية

    الخبر التالى:

    الكويت وجيبوتي يوقعان اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون الدبلوماسي والثقافي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان