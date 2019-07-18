وزير الخارجية التونسية يؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها

تونس- (أ ش أ):

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن تونس تعمل جاهدة على استكمال المسار الديمقراطي وبناء مؤسساتها الدستورية، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، بعد أن تولى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التوقيع على الأمر الرئاسي الخاص بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشؤون الخارجية حوارا تفاعليا مع عدد من ممثلي مراكز التفكير الأمريكية، التي تلعب دورا مؤثرا في صنع القرار الأمريكي، وذلك بمقر سفارة تونس في واشنطن، وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية، اليوم الخميس.

وثمن وزير الشؤون الخارجية، ما يحظى به الشأن التونسي من متابعة واهتمام لدى مختلف مراكز التفكير الأمريكية وأهمية الدعم الذي يقدمه ممثلو هذه المراكز لتونس لا سيما من خلال إبراز ما تحققه من نجاحات على مستوى الانتقال الديمقراطي وتسليط الضوء على ما تواجهه من تحديات على كافة المستويات لدى الإدارة والكونجرس الأمريكيين.

وأكد الجهيناوي أن تونس تسعى منذ فترة إلى تخطي ثلاث عقبات أساسية، تتمثل في المزيد من أجل تعزيز الانتقال الديمقراطي بما في ذلك الالتزام بالمواعيد المتعلقة بتنظيم الانتخابات ، واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية، والتصدي للمخاطر المرتبطة بالإرهاب وتحسين نسق النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في تونس، أوضح الوزير أن عملية مكافحة الإرهاب في تونس تعد من أبرز التحديات القائمة، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة ترتكز على إجراءات استباقية ووقائية نشطة، بما مكن من تحقيق العديد من النجاحات الأمنية لتعقب المجموعات الإرهابية والقضاء عليها، كما عملت تونس على إرساء تعاون في المجال الأمني مع الشركاء الدوليين وأبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للمخاطر الناجمة عن الإرهاب والتطرف العنيف.

وحول المجال الاقتصادي، أوضح الوزير أن عملية إنعاش الاقتصاد التونسي مثلت تحديا جديا للحكومات المتعاقبة في فترة الانتقال الديمقراطي ابتداءً من سنة 2011، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على التصدي لارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب التونسي، ومواجهة ضغوط التضخم، وتقليص العجز في الموازنات الاقتصادية العامة والمالية العمومية.

وبخصوص الدور الذي ستضطلع به تونس كعضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، أكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس ستقدم أفكارا من شأنها أن تساهم في الحد من الصراعات والأزمات الدولية وتقريب وجهات النظر عبر إيجاد حلول توافقية بشأن القضايا المطروحة على أنظار المجلس.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يقوم بزيارة عمل حاليا للولايات المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي، كما يمثل تونس في أعمال المؤتمر الوزاري السنوي الثاني الذي تنظمه الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق اليوم الخميس ، حول حماية الحريات الدينية.